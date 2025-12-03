PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Gerterode (ots)

Auf der Kreisstraße 211 wurde am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,8 Promille anzeigte. Der Verkehrsteilnehmer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt ein.

Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

