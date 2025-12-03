LPI-NDH: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Mühlhausen (ots) - In der Straße Zur Füllscheuer kam es am Dienstag gegen 11.50 Uhr zu dem Brand in einer Wohnung. Ausgehend von einer Kerze, die in einer Küche aufgestellt wurde, griff die Flamme auf einen Pappkarton über, welcher in der weiteren folge das Mobiliar in Brand setzte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte das weitere Übergreifen des Brandes auf die Gebäudesubstanz verhindern. Der Entstandene ...

