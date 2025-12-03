Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Gerterode (ots)
Auf der Kreisstraße 211 wurde am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,8 Promille anzeigte. Der Verkehrsteilnehmer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt ein.
