Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall löst Kettenreaktion aus

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 249. Eine Autofahrerin fuhr aus Richtung Eigenrieden kommend in Richtung Mühlhausen als ein Reh die Fahrbahn querte und es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin stoppte an der Unfallstelle, weshalb ein nachfolgendes Fahrzeug ebenfalls anhielt. Ein dritter Pkw fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die haltenden Autos auf. Zwei Personen wurden verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Zwei Pkw waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Bergungsarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

