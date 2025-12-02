Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kerze verursacht Wohnungsbrand

Mühlhausen (ots)

In der Straße Zur Füllscheuer kam es am Dienstag gegen 11.50 Uhr zu dem Brand in einer Wohnung. Ausgehend von einer Kerze, die in einer Küche aufgestellt wurde, griff die Flamme auf einen Pappkarton über, welcher in der weiteren folge das Mobiliar in Brand setzte. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte das weitere Übergreifen des Brandes auf die Gebäudesubstanz verhindern. Der Entstandene Sachschaden belauft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

