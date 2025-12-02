Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rauchentwicklung in Wohnhaus festgestellt
Bad Frankenhausen (ots)
Am Dienstag wurde in der Andreasstraße gegen 11.50 Uhr eine Rauchentwicklung in einem dortigen Haus festgestellt. Ersten Erkenntnissen nach war angebranntes Essen ursächlich für die Qualmentstehung. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren ebenso wie Kameraden der Feuerwehr vor Ort. Es entstand kein Sachschaden und verletzt wurde niemand.
