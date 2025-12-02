PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Wohnhaus festgestellt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Dienstag wurde in der Andreasstraße gegen 11.50 Uhr eine Rauchentwicklung in einem dortigen Haus festgestellt. Ersten Erkenntnissen nach war angebranntes Essen ursächlich für die Qualmentstehung. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren ebenso wie Kameraden der Feuerwehr vor Ort. Es entstand kein Sachschaden und verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

