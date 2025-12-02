LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, in die Behringstraße aus. In einem Pkw war es zu einem Brand gekommen, nachdem Akkus in diesen verladen wurden. Dabei kam es zu einer Selbstentzündung der Akkus. Durch den Brand wurde der Innenraum des Autos erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr