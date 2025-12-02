Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen
Schiedungen (ots)
Ein Autofahrer war am Dienstagmorgen auf der Landstraße 2064 aus Richtung Holbach kommend in Fahrtrichtung Schiedungen unterwegs, als der Pkw im Bereich einer Kurve aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Auto den Straßengraben durchfuhr, kam das Fahrzeug auf einem Acker zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.
