Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Tatverdächtige stehlen wertvolles Bullensperma

Löcknitz-Penkun (ots)

In der vergangenen Nacht erlangte die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl in einer Gemeinde in Löcknitz-Penkun. Gegen 00:20 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter widerrechtlich Zugang zum Gelände eines Milchzuchtviehbetriebs, indem sie die Umzäunung beschädigten und überstiegen. Dort betraten die Tatverdächtigen einen Rinderstall und entwendeten tiefgekühltes Bullensperma im Gesamtwert von 30.000 Euro aus Lagerbehältnissen. Zeugen konnten drei unbekannte tatverdächtige Personen bei der Flucht vom Betriebsgelände beobachten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell