Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision auf Bundesstraße - ein Fahrzeugführer verletzt

Goßengottern (ots)

Auf der Bundesstraße kam es am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr, zwischen Großengottern und Schönstedt, zur Kollision von zwei Fahrzeugen. Der Fahrer eines Volkswagen fuhr auf die Bundesstraße, von der Landstraße 2102 auch Richtung Thamsbrück kommend, auf und musste verkehrsbeding anhalten. Ein Audi-Fahrer, welcher die Bundesstraße 247 aus Richtung Schönstedt befuhr, stieß mit dem Volkswagen zusammen, dessen Fahrer sich hierdurch verletzte. Der VW musste in Folge der Beschädigungen durch den Unfall umgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

