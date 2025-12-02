Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Auto eingetreten

Bad Langensalza (ots)

Ein 27-Jähriger lief am Montagabend gegen 23 Uhr mitten auf der Tonnaer Straße und zwang somit ein Fahrzeug zum Anhalten. Als der Seat stoppte, trat der Mann zunächst an das Fahrzeug heran und unvermittelt auf einen Kotflügel ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 27-Jährige wurde durch die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza festgestellt. Bei der Überprüfung der Person gab es Hinweise, dass dieser am Abend bereits in Erfurt auffällig wurde. Hier wurde nach dem Mann nach einem räuberischen Diebstahl gefahndet.

Die Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell