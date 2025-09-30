PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 56-Jährigen

Ramberg (ots)

Seit Mittwoch, 24.09.2025, wird ein in Ramberg wohnender 56-Jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er am Dienstag, den 23.09.2025, an seiner Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er dürfte mit einem weißen KIA Sportage, amtliches Kennzeichen SÜW-PL 241, unterwegs sein. Er hat Bezüge in den Großraum Frankfurt und Ludwigshafen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des Vermissten:

Ca. 190 cm groß und ca. 100 kg schwer, blonde Haare, normale Statur, auffällige Vernarbungen an den Händen. Bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt und einer blau-grauen Strickjacke.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/B8Cd6P1

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummern 06341-287-0 an die Polizeiinspektion Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:08

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Wörth, Maximiliansau, Schaidt (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in den Bereichen Wörth, Maximiliansau und Schaidt vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich "falsche Polizeibeamte" handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:59

    POL-PDLD: Albersweiler - Ehrlicher Finder

    Albersweiler (ots) - Am späten Abend des 29.09.2025 wurde durch einen 57-Jährigen ein Geldbeutel bei der Polizei Landau abgegeben, welchen er zuvor im Bereich des Bahnhofes Albersweiler aufgefunden hat. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem über 640 Euro Bargeld. Der Verlierer wird im Nachgang durch die Polizei kontaktiert. Dieser dürfte heilfroh sein, dass sein Geldbeutel wieder aufgetaucht ist. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren