PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Dreiste Fundunterschlagung/Polizei sucht Zeugen

POL-PDLD: Maikammer - Dreiste Fundunterschlagung/Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann vergaß gestern (29.09.2025, 11.15 Uhr) beim Einsteigen in sein PKW sein Portemonnaie, welches er zuvor auf dem Autodach abgelegt hatte. Als er den Kreisverkehr am Ortausgang von Maikammer in Richtung Neustadt befuhr, bemerkte er, wie sein Geldbeutel mit diversen Bankkarten und einem größeren Geldbetrag auf die Straße fiel. Trotz regen Verkehrs wendete er sein Fahrzeug und konnte dabei im Rückspiegel erkennen, wie eine ältere Frau aus einem silbernen SUV mit NW-Kennzeichen ausstieg, die Börse an sich nahm und wegfuhr. Mittels Handzeichen versuchte der Mann die Frau zum Anhalten zu bewegen, diese fuhr allerdings unerkannt davon. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder evtl. das Kennzeichen des Fahrzeugs der Täterin mitteilen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:08

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Wörth, Maximiliansau, Schaidt (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell in den Bereichen Wörth, Maximiliansau und Schaidt vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich "falsche Polizeibeamte" handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:59

    POL-PDLD: Albersweiler - Ehrlicher Finder

    Albersweiler (ots) - Am späten Abend des 29.09.2025 wurde durch einen 57-Jährigen ein Geldbeutel bei der Polizei Landau abgegeben, welchen er zuvor im Bereich des Bahnhofes Albersweiler aufgefunden hat. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem über 640 Euro Bargeld. Der Verlierer wird im Nachgang durch die Polizei kontaktiert. Dieser dürfte heilfroh sein, dass sein Geldbeutel wieder aufgetaucht ist. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:03

    POL-PDLD: Hördt - Schulwegkontrolle

    Hördt (ots) - Am Montagmorgen führte die Polizei an der Grundschule in Hördt Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums wurde eine Autofahrerin kontrolliert, die ihr Kind ohne jegliche Sicherung zur Schule brachte. Weiterhin wurden zahlreiche Bürgergespräche in Bezug auf die sogenannten Elterntaxis durchgeführt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren