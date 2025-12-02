Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenbahnhaltestelle entglast - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es bei einer Straßenbahnhaltestelle in der Karl-Meyer-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge zerstörten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter mehrere Glasscheiben des Wartehäuschens und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von Schätzungsweise etwa 1000 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0312779

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell