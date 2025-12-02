Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus - Öffentliche Toilette mit Hakenkreuzen beschmiert

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Montag 12 Uhr bis 21 Uhr wurden an einer öffentlichen Toilette am Nikolaiplatz mehrere Verfassungswidrige Symbole aufgebracht. Insgesamt konnten vier Hakenkreuze auf der Herrentoilette in den Ausmaßen von 5 x 5 cm, 7 x 7 cm, 15 x 15 cm bis hin zu 25 x 25 cm festgestellt werden. Drei von ihnen wurden mit einem Stift aufgebracht, das vierte mit einer Zündquelle eingebrannt. In der benachbarten Damentoilette wurde durch unbekannte Täter eine Deckenleuchte beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen suchten und sicherten vor Ort Spuren. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0312906

