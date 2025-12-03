Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Notterthal-Heilinger Höhen (ots)

Unter anderem wegen Raubes ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Dienstag, gegen 10.50 Uhr, im Ahornweg ereignete. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein Geschädigter von mehreren Tatverdächtigen mit Pfefferspray besprüht worden sein, worauf dieser zu Boden ging. Die Tatverdächtigen sollen anschließend weiter körperlich auf den Geschädigten eingewirkt und von ihm Bargeld entwendet haben. Bei der Tat wurde auch die Brille des Geschädigten beschädigt. Die Täter entfernten sich anschließend vom Tatort fuhren in einem Bus davon. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0313336

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell