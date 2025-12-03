PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Notterthal-Heilinger Höhen (ots)

Unter anderem wegen Raubes ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Dienstag, gegen 10.50 Uhr, im Ahornweg ereignete. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein Geschädigter von mehreren Tatverdächtigen mit Pfefferspray besprüht worden sein, worauf dieser zu Boden ging. Die Tatverdächtigen sollen anschließend weiter körperlich auf den Geschädigten eingewirkt und von ihm Bargeld entwendet haben. Bei der Tat wurde auch die Brille des Geschädigten beschädigt. Die Täter entfernten sich anschließend vom Tatort fuhren in einem Bus davon. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0313336

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:59

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Transporter - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Im Bereich der Parkallee kam es am Dienstag, zwischen 06.30 Uhr und 16.40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Vito und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:59

    LPI-NDH: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

    Gerterode (ots) - Auf der Kreisstraße 211 wurde am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,8 Promille anzeigte. Der Verkehrsteilnehmer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten den Führerschein sicher und leiteten ein ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:58

    LPI-NDH: Wildunfall löst Kettenreaktion aus

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 249. Eine Autofahrerin fuhr aus Richtung Eigenrieden kommend in Richtung Mühlhausen als ein Reh die Fahrbahn querte und es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin stoppte an der Unfallstelle, weshalb ein nachfolgendes Fahrzeug ebenfalls anhielt. Ein dritter Pkw fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die haltenden Autos auf. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren