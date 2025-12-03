PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Transporter - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Bereich der Parkallee kam es am Dienstag, zwischen 06.30 Uhr und 16.40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Vito und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 313719

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

