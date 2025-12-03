Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche halten Polizei auf Trab

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagabend trieben zwei Jugendliche in Bad Langensalza ihr Unwesen. Nachdem sie zunächst Hinter der Brauerei einen Pkw gegen 21.30 Uhr beschädigten, rissen sie um 21.50 Uhr am Töpfermarkt einen Telekommunikationskasten aus dem Erdreich und beschädigten diesen mit Tritten. Außerdem rissen sie aus dem Fußweg an der betreffenden Stelle mehrere Pflastersteine. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter im Alter von 15 und 16 Jahren festgestellt werden. Sie standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränkte und ließen sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ein, die Taten begangen zu haben.

