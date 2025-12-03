Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund und Besitzer bei Angriff durch freilaufende Hunde verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein Spaziergang endete am Mittwochvormittag in Mühlhausen tragisch. Ein Mann und eine Frau waren mit zwei Hunden im Bereich der Gutsstraße unterwegs, als sich ihnen plötzlich zwei freilaufende Kangal-Hirtenhunde näherten. Die Tiere attackierten einen der mitgeführten Hunde und fügten ihm dabei so schwere Verletzungen zu, dass er infolge des Angriffs verstarb.

Auch der Hundehalter wurde von den angreifenden Tieren verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Kangal-Hirtenhunde entfernten sich zunächst vom Ort des Geschehens, konnten jedoch später von ihrem Besitzer eingefangen werden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

