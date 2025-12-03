LPI-NDH: Täter nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Sollstedt (ots) - In der Kolonie ist am Dienstag ist zur Mittgaszeit ein 87-Jähriger einem Betrüger aufgesessen. Der unbekannte männliche Täter trat an den älteren Herren heran mit der Bitte Uhren von ihm zu kaufen. Den Versprechungen nach seien diese Uhren sehr viel wert, der Mann wollte sie für etwa 1000 Euro verkaufen, um so Geld für einen Wichtigen Flug zu bekommen. Als dem Mann das vollzogene Geschäft merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei. Bei der ...

