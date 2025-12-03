PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch ereignete ich gegen 10.45 Uhr ein Auffahrunfall in der Flinsberger Straße. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Pkw des Herstellers BMW festgestellt werden. Der 28-jährige Fahrer räumte ein das Fahrzeug geführt zu haben und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

