Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Täter nach Verkehrsunfallflucht gestellt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Mittwoch ereignete ich gegen 10.45 Uhr ein Auffahrunfall in der Flinsberger Straße. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Pkw des Herstellers BMW festgestellt werden. Der 28-jährige Fahrer räumte ein das Fahrzeug geführt zu haben und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell