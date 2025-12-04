Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen - Auto von der Straße abgekommen

Craula (ots)

Der Fahrer eines Skoda befuhr am Mittwochabend, kurz vor 20.30 Uhr, die Kreisstraße 515 aus Richtung Craula kommend in Fahrtrichtung Alterstedt. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm ein anderes Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen, woraufhin der Skoda-Fahrer habe ausweichen müssen. In weiterer Folge geriet der Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grasfläche und kam schließlich zum Stehen. Am Skoda entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer den Unfall bemerkt hat oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0314739

