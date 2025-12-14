Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bremse und Gas verwechselt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025 gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Ilmenau, Karl-Liebknecht-Straße, ein Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen. Eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa verwechselte beim Parkvorgang Bremse und Gas und beschleunigte ihr Fahrzeug so, dass sie gegen zwei weitere abgeparkte Pkw stieß. Einer der beiden Pkw wurde außerdem gegen einen weiteren abgeparkten Pkw geschoben. Erst durch einen massiven Metallzaun wurde die Fahrt gestoppt. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von über 35.0000 Euro. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell