LPI-GTH: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Fahrers eines E-Scooters gegen Mitternacht in der Hauptstraße in Plaue wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurde eine Kleinstmenge von Betäubungsmitteln bei ihm aufgefunden. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordungswidrigkeiten - und Strafverfahrens. (sk)
