POL-BO: Unfall Alleestraße: Verkehrspolizei ermittelt tatverdächtigen 20-Jährigen aus Bochum

Bochum (ots)

Nach intensiven Ermittlungen zum Unfall auf der Alleestraße am 7. November (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6158854) ist es der Polizei gelungen, einen tatverdächtigen Bochumer (20) zu identifizieren.

Mehrere Wochen lang hatte das Verkehrskommissariat zu diesem Fall Hinweise überprüft, Zeugen befragt und Videoaufnahmen ausgewertet. Jetzt haben die aufwendigen Ermittlungen zu einem Erfolg geführt: Die Polizei identifizierte einen 20-Jährigen aus Bochum, der unter Verdacht steht, den Unfall am 7. November verursacht zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte 25-Jährige ihren Wagen auf dem Parkstreifen der Alleestraße geparkt und war ausgestiegen. Nach derzeitigem Stand wurde sie vom Wagen des 20-Jährigen erfasst und auf den Bürgersteig geschleudert. Der 20-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei stellte den Wagen, den Führerschein und das Handy des Tatverdächtigen sicher.

Die 25-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Aufgrund der weiterhin andauernden Ermittlungen können keine weiteren Details zum Sachverhalt gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell