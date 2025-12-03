Polizei Bochum

POL-BO: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jährige vermisst - Mögliche Bezüge nach Herne

Herne, Hemsbach (ots)

Seit Freitagvormittag, 28. November, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Es gibt mögliche Bezüge nach Herne.

Die gesamte Meldung und Fotos finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6171054

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell