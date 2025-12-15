PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen widerrechtlich in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Straße des Friedens ein. Entwendet wurde unter anderem Werkzeug. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 12. Dezember, 20.30 Uhr und dem 13. Dezember, 08.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0323710/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

