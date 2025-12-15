LPI-GTH: Fahrzeug entwendet
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Einen blauen VW Golf entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Gartengrundstück in der Marktbrunnenstraße in Wölfis. Der Wert des Beutegutes beträgt ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 01.00 Uhr und 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0324265/2025) entgegen. (jd)
