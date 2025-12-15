PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Einen blauen VW Golf entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Gartengrundstück in der Marktbrunnenstraße in Wölfis. Der Wert des Beutegutes beträgt ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 01.00 Uhr und 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0324265/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

