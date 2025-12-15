Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am 26. November, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Skoda die B88 von Großbreitenbach in Richtung BAB 71- Anschlussstelle Ilmenau Ost. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Der 40-Jährige verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei eine Person als Zeugen, welche dem Fahrzeugführer half den Skoda von der Fahrbahn zu schieben. Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0308485/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

