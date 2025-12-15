PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am 26. November, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Skoda die B88 von Großbreitenbach in Richtung BAB 71- Anschlussstelle Ilmenau Ost. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Der 40-Jährige verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei eine Person als Zeugen, welche dem Fahrzeugführer half den Skoda von der Fahrbahn zu schieben. Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0308485/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Einen blauen VW Golf entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Gartengrundstück in der Marktbrunnenstraße in Wölfis. Der Wert des Beutegutes beträgt ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 01.00 Uhr und 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0324265/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Arnstadt (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 35-jähriger Fahrer eines Mitsubishi in der Arnsbergstraße kontrolliert. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen widerrechtlich in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Straße des Friedens ein. Entwendet wurde unter anderem Werkzeug. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 12. Dezember, 20.30 Uhr und dem 13. Dezember, 08.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0323710/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren