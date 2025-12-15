PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr heute die K 19 aus Gräfentonna kommend in Richtung Burgtonna. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Bargeld entwendet

    Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 14.00 Uhr und heute, 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in eine in einem Supermarkt in der Gothaer Straße ansässige Fleischerei- sowie Bäckereifiliale ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ebenso gelangten ein oder mehrere Unbekannte in eine Fleischereifiliale in der Straße "Am Stadtweg". Entwendet wurde dort nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen zu ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Ilmenau (ots) - Am 26. November, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Skoda die B88 von Großbreitenbach in Richtung BAB 71- Anschlussstelle Ilmenau Ost. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Der 40-Jährige verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei eine Person als Zeugen, welche dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren