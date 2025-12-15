LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten
Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 21 Jahre alter Opel-Fahrer befuhr heute die K 19 aus Gräfentonna kommend in Richtung Burgtonna. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)
