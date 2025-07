Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Tankstelleneinbruch - ein Tatverdächtiger gefasst

Duisburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verständigte in der Nacht zu Sonntag (13. Juli, 1:27 Uhr) die Polizei, weil sie zwei verdächtige Männer auf Fahrrädern im Bereich einer Tankstelle am Konrad-Adenauer-Ring beobachtete und dann einen lauten Knall hörte.

Noch auf der Anfahrt, erblickten die Einsatzkräfte ein schwarz gekleidetes Duo mit Sturmhauben maskiert auf Fahrrädern. Einen 16-Jährigen konnten die Beamten festhalten, während der zweite in Richtung Oberhausen flüchtete. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Diebesgut und stellten dieses sicher.

Die Einsatzkräfte fanden eine eingeschlagene Fensterscheibe am Tankstellenverkaufsraum sowie einen verwüsteten Innenraum vor. Sie brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache Hamborn, wo ihn die Erziehungsberechtigten abholen mussten. Der Teenager muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Tankstelleneinbruchs auseinandersetzen.

Circa eine Stunde zuvor (0:35 Uhr) sprach ein Bürger Polizisten im Bereich der Kaiser-Friedrich-Straße/Herrmannsstraße an und gab den Hinweis, dass Unbekannte versucht haben sollen, in die dortige Tankstelle einzubrechen. Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob das Duo für beide Taten verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

