Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Herausgabe von Bargeld gefordert

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag begab sich eine bis dahin unbekannte Person in eine Tankstelle in der Kasseler Straße. Unter Vorhalten eines Messers forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld von einer 29-jährigen Angestellten. Die Frau kam der Aufforderung nach, der Mann flüchtete im Anschluss. Im Rahmen der sofort initiierten umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein 24-Jähriger (deutsch) als möglicher Tatverdächtiger gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt und im weiteren Verlauf in eine JVA überstellt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell