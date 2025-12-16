PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 14. Dezember, 20.30 Uhr und gestern, 11.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kesselbrunn". Im weiteren Verlauf entwendeten der oder die Täter unter anderem ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" im Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0325109/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

