POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Lagerhalle
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 29.11.2025, 17.00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 08.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Lagerhalle eines Paketshops in der Colmarer Straße zu gelangen. In der Halle wurde zudem eine Tür zu einem Büro aufgebrochen. Aus einer Kasse und aus dem Büro wurde Bargeld entwendet.
