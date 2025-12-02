PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gündlingen/Niederrimsingen: Skelettierter Leichnam aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 29.11.2025, gegen 12 Uhr, wurde in einem Waldstück im Bereich Gündlingen/Niederrimsingen ein skelettierter Leichnam einer männlichen Person aufgefunden.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich hierbei um einen seit 2024 vermissten 27-jährigen Mann handeln.

Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:06

    POL-FR: Gottenheim: Erneut Brand in Weingut ausgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 29.11.2025, ist in einem Weingut in der Hauptstraße in Gottenheim erneut ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen; nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Bereits am 23. November war es in dem Weingut zu einem Brand gekommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:39

    POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:33

    POL-FR: Breitnau, B31, Höllental: Autofahrer fährt zweimal auf vorausfahrenden Pkw auf

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 30.11.2025, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die B31 aus Fahrtrichtung Hinterzarten kommend in Richtung Freiburg. Auf Höhe der Einfahrt Posthalde fuhr der 42-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zweimal auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall auf das vorausfahrende Auto entstand Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren