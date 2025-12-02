POL-FR: Gündlingen/Niederrimsingen: Skelettierter Leichnam aufgefunden
Freiburg (ots)
Am Samstagmittag, 29.11.2025, gegen 12 Uhr, wurde in einem Waldstück im Bereich Gündlingen/Niederrimsingen ein skelettierter Leichnam einer männlichen Person aufgefunden.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich hierbei um einen seit 2024 vermissten 27-jährigen Mann handeln.
Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
