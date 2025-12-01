PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31, Höllental: Autofahrer fährt zweimal auf vorausfahrenden Pkw auf

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 30.11.2025, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer die B31 aus Fahrtrichtung Hinterzarten kommend in Richtung Freiburg. Auf Höhe der Einfahrt Posthalde fuhr der 42-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zweimal auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall auf das vorausfahrende Auto entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss vorerst seine Fahrt ungehindert in einem rechtsseitigen Grünstreifen fort. Hierbei beschädigte er in der Folge Leitpfosten und Verkehrszeichen und überfuhr mehrere Abwasserschächte. Hierbei entstand Flurschaden. Das Fahrzeug des 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit verbracht werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

