Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Einfamilienhaus
versuchter Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 21.00 
Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine
Tür Zutritt in ein Einfamilienhaus im Finkenweg. Mehrere 
Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch
keine genaueren Erkenntnisse vor.

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 23.00 Uhr, stellte ein Bewohner eines 
Reihenhauses in der Schwarzwaldstraße Hebelspuren an der 
Hauseingangstür fest. Nach Sachlage gelangte die unbekannte 
Täterschaft nicht in das Reihenhaus.  Vielleicht wurde diese bei der 
Tatausführung gestört. Der Einbruchsversuch könnte schon einige Tage 
zurück liegen. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die 
Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Das könnte Sie auch interessieren