Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Einfamilienhaus

versuchter Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Tür Zutritt in ein Einfamilienhaus im Finkenweg. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Am Samstag, 29.11.2025, gegen 23.00 Uhr, stellte ein Bewohner eines Reihenhauses in der Schwarzwaldstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in das Reihenhaus. Vielleicht wurde diese bei der Tatausführung gestört. Der Einbruchsversuch könnte schon einige Tage zurück liegen. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell