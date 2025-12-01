Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw in Vollbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.11.2025, kurz vor 19.00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße 6334, als er auf dem Streckenabschnitt zwischen Adelhausen und Höllstein Benzingeruch in seinem Pkw wahrnahm. Entgegenkommende Fahrzeuge blendeten dem 61-Jährige auf, woraufhin dieser anhielt und seine Begleiterin und er den Pkw verließen. Beim Aussteigen stellte er Flammen aus dem Motorraum fest. Kurz darauf sei der Pkw in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand rasch löschen. Der Pkw brannte komplett aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch den Vollbrand des Pkws sei auch der Fahrbahnbelag beschädigt worden. Es wurde niemand verletzt.

