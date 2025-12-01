PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw in Vollbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.11.2025, kurz vor 19.00 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße 6334, als er auf dem Streckenabschnitt zwischen Adelhausen und Höllstein Benzingeruch in seinem Pkw wahrnahm. Entgegenkommende Fahrzeuge blendeten dem 61-Jährige auf, woraufhin dieser anhielt und seine Begleiterin und er den Pkw verließen. Beim Aussteigen stellte er Flammen aus dem Motorraum fest. Kurz darauf sei der Pkw in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand rasch löschen. Der Pkw brannte komplett aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Durch den Vollbrand des Pkws sei auch der Fahrbahnbelag beschädigt worden. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:59

    POL-FR: Lörrach: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen vor der Kreuzung "Hasenloch" - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es auf dem Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 66-jähriger Fahrer eines weißen BMW befuhr den Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung der Kreuzung "Hasenlosch". Hierbei kollidierte er mit ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:56

    POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und Tram - 30.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Zollstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw sowie eine Tram (Straßenbahn) beteiligt waren. Das Tram sowie ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die Zollstraße in Richtung Schweizer Grenze. In Höhe der Obere Schanzstraße beabsichtigte der 61-Jährige abzubiegen und übersah dabei das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren