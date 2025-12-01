PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw kommt von Landstraße ab - ein Leichtverletzter - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 19.15 Uhr, kam ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Landstraße 135 ab. Er befuhr die Landstraße von Steinen kommend in Richtung Kloster Weitenau, als er unmittelbar von der Rechtskurve über den Klosterbach vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei geriet er ins Bankett und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Entwässerungsschacht. Der Pkw wurde von dem Entwässerungsschacht abgewiesen, drehte sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 23-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:59

    POL-FR: Lörrach: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen vor der Kreuzung "Hasenloch" - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es auf dem Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 66-jähriger Fahrer eines weißen BMW befuhr den Abfahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung der Kreuzung "Hasenlosch". Hierbei kollidierte er mit ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:56

    POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und Tram - 30.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Zollstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw sowie eine Tram (Straßenbahn) beteiligt waren. Das Tram sowie ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die Zollstraße in Richtung Schweizer Grenze. In Höhe der Obere Schanzstraße beabsichtigte der 61-Jährige abzubiegen und übersah dabei das ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:53

    POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich betrunkene Pkw-Fahrerin fährt gegen Hauswand

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.11.2025, kurz vor 20.00 Uhr, fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand in der Bläserstraße. Sie befuhr die Turmstraße und kam an der Kreuzung zur Bläserstraße nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr mit dem Pkw ein Verkehrszeichen und in der Folge kollidierte der Pkw mit einer Hauswand. Ein Alkoholvortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren