Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw kommt von Landstraße ab - ein Leichtverletzter - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 19.15 Uhr, kam ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Landstraße 135 ab. Er befuhr die Landstraße von Steinen kommend in Richtung Kloster Weitenau, als er unmittelbar von der Rechtskurve über den Klosterbach vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei geriet er ins Bankett und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Entwässerungsschacht. Der Pkw wurde von dem Entwässerungsschacht abgewiesen, drehte sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 23-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell