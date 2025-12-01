PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich betrunkene Pkw-Fahrerin fährt gegen Hauswand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, kurz vor 20.00 Uhr, fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand in der Bläserstraße. Sie befuhr die Turmstraße und kam an der Kreuzung zur Bläserstraße nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr mit dem Pkw ein Verkehrszeichen und in der Folge kollidierte der Pkw mit einer Hauswand. Ein Alkoholvortest ergab bei der 48-Jährigen einen Wert von etwa 1,9 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

