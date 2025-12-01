Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Eschbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht!

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Eschbach:

Am Montagmorgen, 01.12.2025, gegen 07:15 Uhr, kam es in der Gartenstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein Wohnhaus ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld.

Eine Zeugin nahm gegen diese Uhrzeit laute Geräusche wahr und beobachtete anschließend einen etwa 20 Jahre alten Mann, ca. 165 bis 170 cm groß, mit normaler Statur. Der Mann war vollständig schwarz gekleidet und trug eine Kapuze. Er stand im Garten des betroffenen Grundstücks und entfernte sich anschließend in Richtung Hauptstraße.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631/1788-0 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell