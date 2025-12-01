PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Trickbetrüger entwenden Wertgegenstände

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.11.2025 gegen 14:30 Uhr wurden zwei männliche Tatverdächtige auf einem Anwesen in der Badstraße in Eggingen angetroffen. Einer der Tatverdächtigen verwickelte die Anwohner in ein Gespräch, währenddessen soll der zweite Tatverdächtige Wertgegenstände aus dem Haus entwendet haben. Dies wurde durch einen weiteren Zeugen festgestellt, der die Tatverdächtigen fotografieren konnte. Die bislang unbekannten Täter flüchteten in einem silbernen BMW. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   - Der erste Tatverdächtige soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein und 
     aus dem osteuropäischen Raum stammen. Er war mit schwarzen 
     Schuhen und einer hellen Jogginghose bekleidet und trug eine 
     schwarze dicke Jacke.
   - Der zweite Tatverdächtige soll etwa gleich alt gewesen sein und 
     ebenfalls aus Osteuropa stammen. Er war auch mit einer dicken 
     schwarzen Jacke und dunkler Hose bekleidet.

Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges in Eggingen beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

