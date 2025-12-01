Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen/Ortsteil Lienheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 26.11.2025 bis Sonntag, 30.11.2025 gegen 10:50 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses in der Oswaldstraße im Ortsteil Lienheim. Die Täterschaft durchsuchte die Innenräume und öffnete mehrere Möbelstücke. Die Höhe des Sachschadens sowie möglicherweise entwendetes Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell