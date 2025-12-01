Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26. November 2025, kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Sessenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei streifte vermutlich ein Lkw beim Abbiegen mit seinem ausscherenden Heck einen am Straßenrand geparkten Pkw.

Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Nach dem Vorfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

