Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden/ Oberwieden: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Das Fenster der Fahrertüre wurde von Unbekannten am Samstag, 29.11.2025 zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr an einem Pkw eingeschlagen, welcher auf dem Parkplatz eines Hotels in Oberwieden geparkt war. Der oder die Täter entwendeten einen Geldbeutel, in welchen sich verschiedene Karten und Bargeld befunden haben. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Oberwieden gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

