PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Freitagmorgen, 28.11.2025 einen Raser auf der L 134 zwischen Neuenburg und Zienken.

Der bislang Unbekannte fuhr mit einem roten Skoda gegen 08:15 Uhr von Neuenburg her kommend auf der L 134 und anschließend auf der B3 in Fahrtrichtung Buggingen.

Laut Angaben des Hinweisgebers soll der PKW mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und durch sein Fahrverhalten gefährdet haben.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des Fahrzeuges geschädigt wurden.

RM/ PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119

Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:20

    POL-FR: Badenweiler: Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 29.11.2025, ereignete sich in der Kaiserstraße in Badenweiler ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 16:30 Uhr verlor eine 82-Jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der PKW stark und kollidierte mit zwei auf dem Gehweg befindlichen Fußgängern (32-jährige und ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:51

    POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26. November 2025, kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Sessenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei streifte vermutlich ein Lkw beim Abbiegen mit seinem ausscherenden Heck einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Nach dem Vorfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren