POL-FR: Neuenburg: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Freitagmorgen, 28.11.2025 einen Raser auf der L 134 zwischen Neuenburg und Zienken.

Der bislang Unbekannte fuhr mit einem roten Skoda gegen 08:15 Uhr von Neuenburg her kommend auf der L 134 und anschließend auf der B3 in Fahrtrichtung Buggingen.

Laut Angaben des Hinweisgebers soll der PKW mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit überholt und durch sein Fahrverhalten gefährdet haben.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des Fahrzeuges geschädigt wurden.

