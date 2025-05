POL-EL: Haren - VW beschädigt

Haren (ots) - Am Donnerstag gegen 19:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren alarmiert. Während der Zubereitung von Speisen kam es zu einem Brand an einem Gasgrill in der Küche einer Gaststätte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Haren-Rütenbrock war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen, sodass ein Gebäudeschaden ausblieb. Die Höhe des Sachschadens steht ...

