Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 29.11.2025, ereignete sich in der Kaiserstraße in Badenweiler ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 16:30 Uhr verlor eine 82-Jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte.

In der Folge beschleunigte der PKW stark und kollidierte mit zwei auf dem Gehweg befindlichen Fußgängern (32-jährige und 3-jähriger), welche hierdurch verletzt wurden. Eine weitere Fußgängerin, welche zuvor den dort befindlichen Fußgängerüberweg überqueren wollte, konnte durch eine Zeugin noch rechtzeitig von der Fahrbahn gezogen werden.

Durch das Polizeirevier Müllheim wurden die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell