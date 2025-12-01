Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag 22.11.2025 bis Freitag, 28.11.2025 gegen 18:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schachener Straße in Albbruck. Die Täterschaft durchsuchte sämtliche Räume und öffnete mehrere Möbelstücke. Die Täterschaft entkam unerkannt mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

