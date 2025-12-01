Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.11.2025 gegen 03:40 Uhr beabsichtigte ein bislang unbekanntes Auto von der Rheinstraße in Albbruck verkehrswidrig in die B34 in Richtung Waldshut abzubiegen. Dabei missachtete der unbekannte Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen nicht nur die vorgegebene Fahrtrichtung, sondern auch die Vorfahrt eines von Waldshut in Richtung Bad Säckingen fahrenden Skodas. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Autos beschädigt wurden. Das Verursacherauto entfernte sich in Richtung Waldshut trotz erheblichem Frontschaden. Aufgrund aufgefundener Autoteile an der Unfallstelle müsste es sich um einen dunkel lackierten Audi A4 handeln. Der Schaden müsste sich am vorderen linken Fahrzeugeck befinden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

