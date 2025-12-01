PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits vergangenes Wochenende von Samstag, 22.11.2025, 23:00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, 10:47 Uhr soll es im Zelgle in Albbruck zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Dabei wurden ein Mercedes und ein VW Golf, die am Fahrbahnrand hintereinander geparkt waren, erheblich beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf ungefähr 10 000 Euro belaufen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es einen Zeugen geben soll. Dieser Zeuge, aber auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die das Unfallgeschehen oder Verdächtiges Im Zelgle in Albbruck wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut zu melden. Die Verkehrspolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

