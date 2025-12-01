PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Unbekannte brechen in zwei Häuser ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 19.00 
Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über den 
Freisitz Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Reitschule". 
Das Haus wurde von der Täterschaft durchsucht. Entwendet wurden 
Schmuck und Bargeld.

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 19.40 Uhr, wurde ein unbekannter Täter 
bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haagener Straße 
durch die Eigentümer gestört. Der Unbekannte warf eine Scheibe einer 
Tür ein, um in das Haus zu gelangen. Im Haus würden mehrere 
Räumlichkeiten durchsucht. Der Unbekannte wurde durch die Eigentümer 
bei der weiteren Tatbegehung gestört und flüchtete über den Garten in
unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne 
Erfolg. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren 
Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die 
Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:49

    POL-FR: Albbruck: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Bereits vergangenes Wochenende von Samstag, 22.11.2025, 23:00 Uhr bis Sonntag, 23.11.2025, 10:47 Uhr soll es im Zelgle in Albbruck zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Dabei wurden ein Mercedes und ein VW Golf, die am Fahrbahnrand hintereinander geparkt waren, erheblich beschädigt. Der Sachschaden soll sich auf ungefähr 10 000 Euro belaufen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:44

    POL-FR: Eggingen: Trickbetrüger entwenden Wertgegenstände

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 28.11.2025 gegen 14:30 Uhr wurden zwei männliche Tatverdächtige auf einem Anwesen in der Badstraße in Eggingen angetroffen. Einer der Tatverdächtigen verwickelte die Anwohner in ein Gespräch, währenddessen soll der zweite Tatverdächtige Wertgegenstände aus dem Haus entwendet haben. Dies wurde durch einen weiteren Zeugen festgestellt, der die Tatverdächtigen fotografieren konnte. Die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:42

    POL-FR: Albbruck: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 30.11.2025 gegen 03:40 Uhr beabsichtigte ein bislang unbekanntes Auto von der Rheinstraße in Albbruck verkehrswidrig in die B34 in Richtung Waldshut abzubiegen. Dabei missachtete der unbekannte Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen nicht nur die vorgegebene Fahrtrichtung, sondern auch die Vorfahrt eines von Waldshut in Richtung Bad Säckingen fahrenden Skodas. Es kam zur Kollision im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren