Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Unbekannte brechen in zwei Häuser ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 19.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über den Freisitz Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Reitschule". Das Haus wurde von der Täterschaft durchsucht. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Am Samstag, 29.11.2025, gegen 19.40 Uhr, wurde ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haagener Straße durch die Eigentümer gestört. Der Unbekannte warf eine Scheibe einer Tür ein, um in das Haus zu gelangen. Im Haus würden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Der Unbekannte wurde durch die Eigentümer bei der weiteren Tatbegehung gestört und flüchtete über den Garten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell