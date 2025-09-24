Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebe in drei Fällen erfolgreich

Meinersen/ Gifhorn (ots)

Bei der Polizei in Gifhorn und Meinersen wurden gestern insgesamt drei Diebstähle angezeigt. In allen Fällen handelte es sich bei den Geschädigten um Senioren, und die Tatorte waren Supermärkte. In Meinersen musste eine 64-Jährige beim Bezahlen an der Kasse feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche lag. In einer Gifhorner Supermarktfiliale wurde einer 80-Jährigen aus der offenen Handtasche neben dem Portemonnaie auch ein Etui samt Sonnenbrille entwendet und im selben Markt einer 83-Jährigen ebenfalls die Geldbörse. Sie hatte diese in die Einkaufstasche im Einkaufswagen gelegt.

Die Täter erbeuteten so mehrere hundert Euro Bargeld. Alle drei Taten fanden am Vormittag statt. Die Polizei warnt in wiederkehrenden Abständen vor diesen Straftaten, bei denen ältere Menschen im besonderen Fokus der Täter stehen. Diese scheuen nicht den Körperkontakt und schrecken auch nicht davor zurück, ihre Opfer durch gezieltes und unverfängliches Ansprechen von der Tathandlung abzulenken. Im Anschluss an den Diebstahl kann es zu einer sogenannten Verwertungstat kommen. Erlangen die Täter zusammen mit EC- oder Kreditkarten die PIN, heben sie an nahegelegenen Bankfilialen Geld vom Konto der Geschädigten ab. So kann der Schaden schnell auf einen vierstelligen Betrag anwachsen. Die Polizei rät eindringlich, die PIN niemals auf der Karte zu vermerken oder in verschlüsselter Form im Portemonnaie mitzuführen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Diebstählen stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell