POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und Tram - 30.000 Euro Sachschaden

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Zollstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw sowie eine Tram (Straßenbahn) beteiligt waren. Das Tram sowie ein 61-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die Zollstraße in Richtung Schweizer Grenze. In Höhe der Obere Schanzstraße beabsichtigte der 61-Jährige abzubiegen und übersah dabei das sich von hinten nähernde Tram. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurde der Pkw abgewiesen und kam links von dem Tram zum Stehen. Am Pkw wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Das Tram wurde vorne rechts beschädigt und blieb fahrbereit. Es wurden keine Personen verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

